Kiss the Coach ("Playing for Keeps")

Gerard Butler steckt nach dem Aus als Fußballprofi beruflich wie privat in der Krise. Als er das Training des Teams seines Sohnes übernimmt, bekommt er als Vater und als Ex-Mann von Jessica Biel ('Total Recall') eine zweite Chance...

In seiner dritten Hollywoodproduktion (nach "Das Streben nach Glück" und "Sieben Leben") gelang dem italienischen Regisseur Gabriele Muccino eine warmherzige Feel-Good-Komödie mit Vater-Sohn-Thematik, in der der (noch kinderlose) Actionstar Gerard Butler ("300") als ehemaliger Fußballprofi George Dryer seine Qualitäten als Vater unter Beweis stellen und Exfrau Jessica Biel von ihrer bevorstehenden Hochzeit mit James Tupper ("Men in Trees") abhalten will. Als er seinem Sohn zuliebe dessen Team zu trainieren beginnt, erwacht in George ein neues Verantwortungsgefühl. Er hofft mit dem Training seinem Sohn und seiner Ex wieder näher zu kommen. Doch Annäherung gibt's zunächt nur mit den anderen Müttern, die sich ihm reihenweise an den Hals werfen. Neben Charmebolzen Gerard Butler trumpft der Film mit Stars Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman und Dennis Quaid auf.

Gerard Butler (wird am 13. November 47) gab sein Jusstudium zugunsten der Schauspielerei auf und fiel durch kleine, aber starke Rollen in Blockbustern wie "James Bond- Der Morgen stirbt nie" und "Lara Croft" auf. Den Durchbruch schaffte er als singender Maskenmann in der Verfilmung von "Phantom der Oper" (2004). Drei Jahre später zementierte er seinen Erfolg als muskelbepackter König Leonidas in der Real-Comicverfilmung "300". Der in Schottland geborene Schauspieler ist inzwischen zum vielbeschäftigten Hollywoodstar aufgestiegen, der in knallharten Actionfilmen wie Guy Ritchies "RocknRolla" (2008) ebenso zuhause ist, wie in romantischen Komödien wie "Die nackte Wahrheit" (2009, mit Katherine Heigl) oder "Der Kautions Cop" mit Jennifer Aniston. Zuletzt war Butler bei uns in Babak Najafis Actionthriller "London has fallen"(2016) zu sehen.

Kurzinhalt George Dryer war als schottischer Fußballspieler ein absoluter Star. Privat hingegen, hat er voll versagt. Als er die Karriere vorzeitig beenden muss, will er den Kontakt zu seiner Familie intensivieren. Exfrau Stacie steht jedoch gerade kurz vor ihrer zweiten Hochzeit und mit Sohn Lewis verbringt er zunächst nicht mehr Zeit, als ihn zum Fußball-Training zu begleiten. Als er dort den Job als Coach übernimmt, bekommt er seine zweite Chance. Nicht nur die Burschen, sondern auch deren Mütter, sind von George hellauf begeistert.