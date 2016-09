The Secret Life of the American Teenager Reden ist Silber

Grace und Amy stecken mitten in den Vorbereitungen für Adrians Babyparty. Wider Erwarten lassen sich jedoch kaum Leute auftreiben, die vorbeikommen wollen. Als Amy Adrian um eine Gästeliste bittet, gerät die Situation außer Kontrolle: Im Glauben, dass ihr Amy unter die Nase reiben will, dass sie keine Freundinnen hat, lädt Adrian alle Mädchen ein, mit denen Ricky geschlafen hat. Ricky würde sich aus dem ganzen Ärger am liebsten heraushalten. Doch das ist leichter gesagt, als getan.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams