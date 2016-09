Baby Daddy Immer wieder Bonnie

Weil er Emma gut versorgt wissen will, hat Ben seiner Mutter einen Schlüssel für sein Apartment gegeben. Seine Mitbewohner sind alles andere als begeistert, schließlich steht Bonnie von nun an täglich in ihrer Wohnung. Auch Ben bereut bald seine Entscheidung: Er fühlt sich von seiner dominanten Mutter aus der Elternrolle gedrängt. Derweil versucht Riley ihr Glück bei einem Studienkollegen. Rasend vor Eifersucht will Danny dafür sorgen, dass der gemeinsame Abend der beiden zu einem Fiasko wird.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)