Jamie & Jimmy's Food Fight Club Schottische Muscheln und ein Bier-Cocktail

Im 'Food Fight Club' werden heute Meeresfrüchte zubereitet. Jamie zaubert wahrhaft göttliche Muscheln aus Schottland mit Salbei und Speck auf den Tisch, während Jimmy die Gaumen der Gäste mit selbst gemachten Wurstwaren verwöhnt. Unterstützt werden die beiden Kochprofis von TV-Moderatorin Kirstie Allsopp. Sie bringt ihr Lieblingsgericht Pani Puri mit, das sie in Indien kennen und schätzen gelernt hat. Außerdem gilt es, einen in Vergessenheit geratenen Biercocktail aus Sussex wiederauferstehen zu lassen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)