Super-Hypochonder ("Supercondriaque") Turbulente Komödie aus Frankreich

Wie einst sein Landsmann Molière schrieb Frankreichs Comedy-Überflieger Dany Boon eine köstliche Komödie über einen eingebildeten Kranken und hat sich auch gleich selbst die Hauptrolle zugeschanzt. In dem von ihm inszenierten "Super-Hypochonder" gibt er den Titelhelden Romain, der bei jedem kleinen Wehwehchen schon sein frühzeitiges Ende kommen sieht. Sein leidgeprüfter Arzt und einziger Freund heißt Dimitri (gespielt von seinem "Willkommen bei den Sht'tis"-Kumpel Kad Merad mit Freud-Vollbart) und weiß die perfekte Therapie: eine Frau muss her, die den Bazillen-Hysteriker von seinen Macken heilen soll. Dimitri lässt nichts unversucht, um seinen Freund endlich an die Frau zu bringen. Er nimmt ihn auf Partys mit, gibt ihm Lektionen in der Kunst der Verführung und meldet ihn bei einer Singlebörse an. Als all seine Bemühungen nicht fruchten, probiert es Dimitri mit Schocktherapie. Er führt Romain zu einer Hilfsorganisation, um ihm das wahre Elend dieser Welt zu zeigen. Und ausgerechnet dort lernt Romain die Frau seines Lebens kennen, die Entwicklungshelferin Anne ( Alice Pol ). Dumm nur, dass es sich dabei um Dimitris jüngere Schwester handelt...

Dany Boon (50) hält für seine Publikum wieder seine bewährte Mischung aus Klamauk und scharfzüngigen Dialogen parat und lockte in Frankreich damit über 5,3 Millionen Zuseher in die Kinos. Die in La Réunion geborene Schauspielerin Alice Pol (33) trat mit Dany Boon bereits in der Komödie "Der Nächste, bitte!" auf und startete mit dem Erfolg von "Super-Hypochonder" erst richtig durch. Am 22. September kommt ihr neuester Film "Cézanne et moi" in die französischen Kinos, in dem sie die Ehefrau von Emile Zola spielt. Ein weiteres Glanzlicht setzt Comedienne Valérie Bonneton, Dany Boons Partnerin aus dem Beziehungskatastrophenfilm "Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm". Zuletzt sah das französische Publikum Dany Boon in der von Yvan Attal inszenierten Ensemblekomödie "Ils sont partout".