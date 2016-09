The Big Bang Theory Männertausch

Howards Selbstbewusstsein erleidet einen kleinen Knacks, als Bernadette alle mit ihrem Doktortitel und einer hoch bezahlten Anstellung in einem Pharmakonzern überrascht. Indes verbringt Leonard immer mehr Zeit bei Priya. Sehr zum Missfallen von Raj, der sich vor allem in seiner Nachtruhe gestört fühlt. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, schlägt Leonard Raj vor, derweil sein Zimmer in der WG zu beziehen. Natürlich muss er dafür Sheldons umfangreicher Gast-Mitbewohner-Vereinbarung zustimmen.